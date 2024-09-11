Рост цен на бензин в РФ с 3 по 9 сентября ускорился до 0,38% с 0,21% неделей ранее, за август составил 1,22%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 3 по 9 сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,38% после повышения на 0,22% с 27 августа по 2 сентября и с 20 по 26 августа, на 0,26% с 13 по 19 августа, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин к 9 сентября поднялись на 7,2% (общая инфляция за этот период составила 5,35%).

За август 2024 года потребительские цены на бензин поднялись на 1,22% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как подскочили на 25% в июле, сообщил Росстат. Существенное повышение произошло после незначительного роста цен производителей на бензин в июне (на 0,7%), снижения на 7,9% в мае, повышения на 2,5% в апреле, на 16,1% в марте, на 12,2% в феврале, на 0,2% в январе, сокращения в декабре 2023 года на 20,1%, в ноябре - на 15,6%, в октябре - на 20%, роста в сентябре на 9,1%, в августе - на 5,8%, в июле - на 7,7%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 9 сентября составляла 58,36 руб. (на 2 сентября - 58,12 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 53,37 руб. (53,26 руб.), АИ-95 – 58,65 руб. (58,46 руб.), АИ-98 – 77,04 руб. (76,08 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 3 по 9 сентября оставались стабильными (символический рост на 0,01%) третью неделю подряд (ранее рост на 0,04% с 27 августа по 2 сентября и на 0,06% с 20 по 26 августа). Средняя цена ДТ в стране на 9 сентября составила 66,86 руб. за литр (на 2 сентября - также 66,86 руб.).

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).