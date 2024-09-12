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"Яндекс" учредил юрлицо для масштабирования бизнеса по продаже своих роботов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" создал новое юрлицо - ООО "Яндекс Роботикс".

По данным ЕГРЮЛ, новая компания зарегистрирована 11 сентября, она принадлежит структурам "Яндекса" - ООО "Технояк" (владеет 99% нового юрлица) и ООО "Маркет.Операции" (1%). Уставный капитал ООО "Яндекс Роботикс" - 1 млн рублей. Генеральным директором назначен Иван Калинов.

В "Яндексе" подтвердили "Интерфаксу" создание новой компании.

"Это было сделано для того, чтобы масштабировать бизнес по продаже роботов. Команда робототехники продолжит создавать роботов и разрабатывать ПО для складских операций "Маркета", а также предлагать свои решения сторонним бизнесам", - сказали в пресс-службе интернет-компании.

К примеру, совместно с "Лемана ПРО" (ранее - "Леруа Мерлен") запущен проект по автоматизации складских процессов, отметили в компании. Помимо этого, команда робототехники ведет еще три пилотных проекта с российскими компаниями.

Роботы-курьеры "Яндекса" были запущены в 2019 году. Они работают в Москве, Иннополисе, на курортах Роза Хутор и Красная Поляна, в городе Мурино Ленинградской области. "Яндекс" в 2024 году прогнозирует расширение парка роботов-доставщиков до 260.

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