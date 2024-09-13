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В ЦБ отметили, что динамика совокупного кредитного портфеля в июле-августе существенно не изменилась

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сегменты кредитования показали различную динамику после повышение ключевой ставки до 18% в июле, однако рост общего кредитного портфеля в июле-августе существенно не изменился, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

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"Кредитный рынок также отреагировал на наше предыдущее решение (повышение ключевой ставки в июле до 18% - ИФ). При этом замедление кредита проявилось прежде всего в розничном сегменте (...). Корпоративное кредитование пока продолжает расти высокими темпами. В результате в июле-августе рост общего кредитного портфеля существенно не изменился", - сказала Набиуллина.

"Неравномерность динамики по сегментам кредитования - это нормально. Мы не ждем от ключевой ставки одинакового влияния на все части рынка. Важно, что для снижения инфляции нужны более умеренные темпы кредита в целом", - добавила она.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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