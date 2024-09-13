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Цена Brent превысила $73 за баррель

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти вечером в пятницу, торгуясь в плюсе третью сессию подряд и завершая неделю ростом.

К 17:51 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,06 (1,47%), до $73,03 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $1,02 (1,48%), до $69,99 за баррель.

С начала недели Brent подорожала более чем на 2%, WTI - более чем на 3%.

Цены на нефть в начале недели падали до минимумов с конца 2021 года, однако быстро восстановились на фоне закрытия нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин", обрушившегося на побережье Луизианы в ночь со среды на четверг.

Дополнительную поддержку котировкам оказывают сохраняющиеся проблемы с нефтедобычей в Ливии, а также закрытие трейдерами коротких позиций в нефти на фоне восстановления цен, отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Положительным фактором для нефти является ослабление доллара, поскольку это повышает привлекательность сырьевых активов для держателей других валют. Доллар дешевеет на возросших ожиданиях снижения ключевой процентной ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов на следующей неделе.

Аналитики Goldman Sachs понизили краткосрочный прогнозный диапазон цен на нефть марки Brent на $5, до $70-85 за баррель, а прогноз средней цены на 2025 год - до $76 с $82 за баррель. Причиной ухудшения прогноза стало замедление роста спроса на топливо в Китае и более активный, чем ожидалось, рост добычи в США.

Brent Goldman Sachs WTI США Ливия Китай Мексиканский залив
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