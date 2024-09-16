ЦБ может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам для снижения системных рисков

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк России может установить макропруденциальные надбавки по валютным кредитам экспортерам для снижения системных рисков. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2025-2027 годы, опубликованном регулятором в понедельник.

"Хотя им (экспортерам - ИФ) свойственно естественное хеджирование, что уменьшает кредитный риск, рост такого кредитования по-прежнему усиливает системные валютные риски и риски ликвидности", - отмечает ЦБ.

О том, что Банк России при необходимости может задействовать инструмент макропруденциальных надбавок по валютным кредитам для девалютизации банковского баланса и выравнивания валютной позиции кредитных организаций, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе.

ЦБ отмечает важность задачи по снижению уровня валютизации в банковском секторе РФ. Ограниченный доступ российских банков к глобальному рынку (из-за валютного регулирования в дружественных странах, риска вторичных санкций и т.д.) приводит к периодам повышенного спроса на валютные свопы. Это связано с потребностью банков в замещении определенного объема краткосрочного фондирования, в том числе в целях управления открытой валютной позицией, отмечает регулятор.

Банк России также продолжит проводить мониторинг валютного рынка и выявлять потенциальный дисбаланс спроса и предложения.

Регулятор напомнил, что после введения США санкций в отношении группы "Московской биржи" в июне 2024 года изменилась конфигурация российского валютного рынка: торговля долларом США и евро полностью переместилась на внебиржевой рынок, ЦБ стал рассчитывать официальные курсы этих валют к рублю, используя оперативную отчетность банков. "С учетом данного опыта в случае отсутствия надежных данных по рынкам отдельных валют будет предусмотрена возможность расчета их официальных курсов через кросс-курс. Банк России также продолжит совершенствовать форму отчетности по заключенным сделкам на валютном рынке", - отмечает ЦБ.