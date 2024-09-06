ЦБ РФ посоветовал банкам сдерживать рост валютных кредитов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Банки, наращивая валютное корпоративное кредитование, сокращают объем ликвидных активов в юанях, что провоцирует увеличение потребности в краткосрочных юанях на рынке, говорится в докладе ЦБ РФ.

"Частично рост юаневого кредитования был обусловлен замещением кредитов в "токсичных" валютах, однако 41% прироста пришелся на новые валютные кредиты. При этом в условиях действия валютных ограничений основным источником фондирования банков в юанях являются депозиты компаний, которые достаточно волатильны. В случае оттока депозитов для балансировки ОВП банки вынуждены обращаться к валютным свопам", - отмечает регулятор в "Обзоре рисков финансовых рынков" за август.

Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций банковскому сектору "целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования", полагает ЦБ. "Операции "валютный своп" Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - подчеркивается в обзоре.

В августе ставки на рынке валютных свопов значительно возросли, Банк России расширил лимит предоставления средств, констатирует ЦБ. Пиковое значение спроса пришлось на конец месяца, 30 августа вмененная ставка достигла 50%, а объем предоставленных Банком России средств составил 35,2 млрд юаней.

Крупнейший российский банк ситуацию с кредитами в юанях описывает несколько иначе, чем ЦБ. Новых кредитов в юанях из-за дефицита ликвидности в этой валюте практически нет, и эта ситуация наблюдается уже давно, говорил ранее на этой неделе старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов. Значимый объем кредитов в юанях на балансах банков в этом году и конце прошлого года был связан с конвертацией в них задолженности в долларах и евро, отмечал он. Дефицит юаней на российском рынке сохраняется, ситуация остается острой, перспектив для ее улучшения пока не наблюдается, заявил Скворцов.

"Что касается ситуации на рынке в целом, то мы ее можем оценивать по динамике ставок. И мы видим, что ставки, они особенно к концу месяца скачут до очень больших значений. Они превышают даже ставки в рублях, причем в несколько раз, в два раза, например. И это, очевидно, говорит о том, что проблема остается острой. Конечно, спасибо регулятору, потому что он периодически выходит на рынок, и за счет увеличения лимита свопов помогает этот пожар тушить. Но на систематической основе пока дефицит остается, и уровень ставок за год, например, вырос довольно сильно", - отметил банкир. "Ожидать, что в ближайшее время ситуация станет намного лучше, я бы не стал", - подчеркнул топ-менеджер Сбербанка.