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ЦБ РФ с 16 сентября существенно повысит ставки по свопам в юанях

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Банк России с 16 сентября 2024 года меняет процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой, говорится в сообщении регулятора.

Ставки по юаням существенно вырастут. Они будут устанавливаться в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов (п.п., сейчас +5,5 п.п.).

По рублям для расчета своп-разницы ставка продолжит рассчитываться как ключевая ставка ЦБ, уменьшенная на 1 п.п.

"Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование", - отмечает регулятор.

Ранее ЦБ для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций советовал банкам сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования. "Операции "валютный своп" Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - подчеркивал регулятор.

В последнее время наблюдается дефицит юаневой ликвидности, что приводит к росту ставок по инструментам в этой валюте и увеличению курса юаня к рублю.

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