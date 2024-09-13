ЦБ видит использование банками свопа в юанях как инструмента фондирования

Регулятор намерен сокращать лимит по этим операциям

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Банк России видит, что банки используют операции валютный своп в юанях с Центробанком в качестве инструмента фондирования, и не намерен увеличивать предложение китайской валюты по ним, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, что в последние месяцы из-за тех проблем, что происходили на валютном рынке банки стали активно использовать своп Банка России в качестве инструмента фондирования и закрытия открытой валютной позиции. Мы видим, что наши операции стали проводиться практически на постоянной основе", - сказала она.

"Но цель нашего инструмента - свопа - это роль страховки для сглаживания волатильности, это не есть инструмент фондирования. Поэтому дальше увеличивать предложение свопов для того, чтобы выполнять несвойственную функцию, мы не считаем важным", - объяснила глава ЦБ.

Она добавила, что для того, чтобы своп с ЦБ стал выполнять именно роль страховки, принято решение повысить юаневую ставку по нему. Банк России с 16 сентября повысил процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли до O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов (п.п.) с текущих +5,5 п.п.).

"И также намерены постепенно сокращать лимит данного инструмента", - подчеркнула Набиуллина

"В долгосрочном плане мы считаем, что необходимо продолжить политику по девалютизации балансов банков. Почему кстати такая ситуация произошла - потому что в последнее время банки наращивали кредиты в юанях, а компании предпочитали брать кредиты в валюте, понимая, что ставки по рублевым кредитам достаточно высокие", - отметила она.

По ее словам, этот процесс уже приостановился в последнее время. "Мы за этим смотрим, но очень важна как раз дальнейшая девалютизация балансов банков, и при необходимости мы задействуем инструменты макропруденциальных надбавок по валютным кредитам", - заключила Набиуллина.

ЦБ в марте сообщил, что в начале и в конце месяца будет временно удваивать максимальный лимит операций по сделкам "валютный своп" для сглаживания избыточной волатильности из-за календарных факторов. В два первых и два последних торговых рабочих дня каждого месяца максимальный дневной объем операций по валютным свопам составляет 20 млрд юаней. В остальные торговые дни максимальный объем - 10 млрд юаней.

Лимит по этим операциям 7 августа увеличен до 30 млрд юаней. С 29 августа их ежедневный объем колеблется вблизи этого уровня, он достиг максимальных 35,2 млрд юаней 30 августа, 2 сентября был немногим меньше - 35 млрд.