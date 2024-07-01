Дисконты нефти Urals в июне упали ниже $15/баррель, дисконты в Китае - меньше $2/баррель

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в июне находились в диапазоне $67,5-67,7 за баррель по сравнению с $65,3-65,6 за баррель в мае, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизились за месяц более чем на $1,5 за баррель и упали ниже $15 за баррель, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в июне выросла до $82,4 за баррель по сравнению с $81,85 в мае.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону снизился до $14,87 за баррель по сравнению с $16,55 в мае (снижение на $1,7 за баррель). Стоимость Urals в Приморске в июне при этом увеличилась до $67,5 за баррель по сравнению с $65,3 за баррель в мае.

Котировка Urals Suezmax FOB Novorossiysk стала более актуальной, чем котировка Urals Aframax FOB Novorossiysk, поскольку из-за увеличения расстояния транспортировки российской нефти до потребителя прибыльней стало возить ее более крупными танкерами. Так, дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в июне составили $14,7 против $16,3 в мае, а цена выросла с $65,6 до $67,7 за баррель, дисконты Urals Aframax FOB Novorossiysk в июне снизились до $14,8 против $16,4 в мае, котировка выросла с $65,5 до $67,6 за баррель.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в июне выросла до $78,6 за баррель по сравнению с $77,96 за баррель в мае, а дисконт к NSD чуть снизился - с $3,89 до $3,81 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - упала до $76,5 в июне против $77,6 в мае, а дисконт вырос с $5,29 до $5,47 за баррель.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals, с поставкой в Китай. Так, по итогам июня цена Urals в китайской провинции Shandong оценивается в $79,75, а дисконт к ICE Brent составляет $1,79 за баррель.

Argus напоминает, что санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - российская нефть стала отправляться в Индию и Китай, а не в Европу. Основная часть нефти Urals идет в Индию, но около 200 тысяч б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тысяч б/с в период до 2022 года. Urals стал более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов нефти из Ближнего Востока для китайских компаний. В Китае Urals конкурирует с сортами Arab Light и Iranian Light.

Argus формирует ежедневные оценки Urals на основе базиса delivered-at-place (DAP) в провинции Shandong. Этот регион является крупнейшим для Urals, поставляемой в Китай: туда поставляется около 40% Urals, еще 20% в целом идет в соседние Liaoning и Tianjin по схожей цене. Argus оценивает ряд других сортов нефти на базисе провинции Shandong, включая бразильский Tupi, российскую смесь ESPO, норвежский Johan Sverdrup и Djeno crude из Конго.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - NSD с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

Котировка российской нефти Urals, высчитываемая по утвержденной методике, по итогам июня составляет $67,58 за баррель. С учетом стоимости транспорта она превышает дисконтированный NSD, поэтому для расчета НДПИ в июне будет браться цена Urals - $69,58 за баррель.

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти, - $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса".