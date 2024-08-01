Дисконты нефти Urals в июле упали на $1,5-1,7/барр.

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в июле находились в диапазоне $71,8-72,2 за баррель по сравнению с $67,5-67,7 за барр. по итогам июня, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизились на $1,5-1,7 за баррель и составляют $12,9-13,4 за баррель по сравнению с $14,7-14,9 за баррель в июне, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в июле составила $85,25 за баррель по сравнению с $82,4 за июнь.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону снизился до $13,4 за баррель по сравнению с $14,87 в июне (снижение на $1,5 за баррель). Стоимость Urals в Приморске в июле при этом увеличилась до $71,85/барр по сравнению с $67,5 за баррель в июне.

Котировка Urals Suezmax FOB Novorossiysk стала более актуальной, чем котировка Urals Aframax FOB Novorossiysk, поскольку из-за увеличения расстояния транспортировки российской нефти до потребителя прибыльней стало возить ее более крупными танкерами. Так, дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в июле упали ниже $13/барр. и составили $12,98/барр. против $14,67 в июне, а цена выросла с $67,7 до $72,3 за баррель, дисконты Urals Aframax FOB Novorossiysk в июле снизились до $13,08 против $14,77 в июне, котировка выросла с $67,6 до $72,2 за баррель.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в июле выросла до $81,7 за баррель по сравнению с $78,6 за баррель в июне, а дисконт к NSD чуть снизился - с $3,8 до $3,56 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - выросла до $77,8 в июле против $76,5 в июне, а дисконт снизился с $5,47 до $5,05/барр.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals, с поставкой в Китай. Так, по итогам июля цена Urals в китайской провинции Shandong оценивается в $82,5/барр. по сравнению с $79,8/барр. в июне, а дисконт к ICE Brent составляет $0,00/барр. по сравнению с $1,79/барр. в июне.

Санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - российская нефть стала отправляться в Индию и Китай, а не в Европу. Основная часть нефти Urals идет в Индию, но около 200 тыс. б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тыс. б/с в период до 2022 года. Urals стал более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов нефти из Ближнего Востока для китайских компаний. В Китае Urals конкурирует с сортами Arab Light и Iranian Light.

Argus формирует ежедневные оценки Urals на основе базиса delivered-at-place (DAP) в провинции Shandong. Этот регион является крупнейшим для Urals, поставляемой в Китай: туда поставляется около 40% Urals, еще 20% в целом идет в соседние Liaoning и Tianjin по схожей цене. Argus оценивает ряд других сортов нефти на базисе провинции Shandong, включая бразильский Tupi, российскую смесь ESPO, норвежский Johan Sverdrup и Djeno crude из Конго.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - NSD с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

Котировка российской нефти Urals, высчитываемая по утвержденной методике, по итогам июля составляет $72,01 за баррель. С учетом стоимости транспорта она превышает дисконтированный NSD, поэтому для расчета НДПИ в июле будет браться цена Urals+$2/барр. - $74,01/барр.

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти, - $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель, в июне - $69,58 за баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса".