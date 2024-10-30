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Выручка Genetico по РСБУ за 9 месяцев выросла на 18,6% - до 297 млн рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико" (Genetico, "дочка" "Артген Биотех" - ранее "Институт стволовых клеток человека") по РСБУ за 9 месяцев составила 297 млн рублей, что на 18,6% больше, чем годом ранее, сообщил "Артген Биотех".

Прибыль от продаж за 9 месяцев возросла в 6,3 раза - до 10,7 млн рублей.

Показатель EBITDA составил 45,99 млн рублей, увеличившись на 42,2%. Рентабельность по EBITDA поднялся до 15,5% с 12,9%.

Чистый убыток сократился на 70,4% - до 5,4 млн рублей.

Genetico работает в области медицинской генетики и генетических исследований. В апреле 2023 года компания провела IPO на "Мосбирже", в ходе которого привлекла 178,8 млн рублей.

На 31 декабря 2023 года 74,99% Genetico принадлежит ПАО "Артген Биотех", 2,2% - у "ИСКЧ Венчурс" (является "дочкой" "Артген Биотех").

Институт стволовых клеток человека Артген Биотех Genetico
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