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Акционеры Genetico утвердили решение о невыплате дивидендов-2023

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ЦГРМ "Генетико" (Genetico) на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщила компания.

Кроме того, они утвердили годовой отчет, выбрали в качестве аудитора ООО "Группа Финансы", а также избрали совет директоров из семи человек.

В прежнем составе совета было пять директоров - Артур Исаев, Анастасия Ходова, Алексей Примак, Владимир Каймонов, Александр Приходько. Все они были переизбраны в новый состав. Кроме них в совет вошли Дмитрий Богуславский (также является членом совета директоров ПАО "Артген Биотех") и врач-генетик Елизавета Мусатова.

Согласно бухотчету компании за 2023 год, 74,99% ПАО "ЦГРМ "Генетико" находится в собственности ПАО "Артген", еще 2,2% - у ООО "ИСКЧ Венчурс", у миноритариев - 22,81%.

Genetico работает в области медицинской генетики и генетических исследований. В апреле 2023 года компания провела IPO на "Мосбирже".

Genetico ПАО "Артген"
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