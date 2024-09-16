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Embraer получит от Boeing $150 млн за срыв сделки в 2020 году

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американская Boeing Co. согласилась выплатить Embraer $150 млн за решение отказаться от покупки бразильского производителя самолетов в 2020 году, сообщает Financial Times.

В понедельник Embraer объявила о завершении арбитражного разбирательства в Международной торговой палате, которое она подала после того, как Boeing отказалась от сделки.

В Boeing также подтвердили окончание арбитражного разбирательства.

Boeing планировала приобрести бизнес по производству региональных реактивных самолетов за $4 млрд. Тогда американская компания воспользовался своим правом расторгнуть соглашение, поскольку окончательные условия сделки с Embraer не были согласованы к финальному сроку после более чем двух лет подготовки. Компании не уточняли, какие расхождения помешали им совершить сделку.

Embraer была создана в 1969 году при поддержке правительства Бразилии. Компания занимает третье место в мире среди производителей коммерческих самолетов после Boeing и Airbus.

Boeing Airbus Embraer
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