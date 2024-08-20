Цена золота обновила исторический максимум

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Цена золота продолжила рост во вторник и достигла нового исторического максимума на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира и сильного спроса на надежные активы из-за геополитической напряженности, пишет Trading Economics.

Августовские фьючерсы на золото на бирже Comex в ходе торгов во вторник повысились на 0,3% и достигли $2510,2 за унцию. С начала года драгметалл подорожал на 21,5%.

Признаки ослабления инфляции в США вкупе с ухудшением показателей с рынка труда повысили ожидания, что Федрезерв приступит к снижению ставок в ближайшее время. В настоящее время рынок ждет снижения ставки на 100 базисных пунктов до конца года. Поскольку в 2024 году пройдут еще три заседания американского ЦБ, прогноз предусматривает, что хотя бы на одном из них ставка будет повышена на 50 базисных пунктов вместо обычных 25 б.п.

Замедление инфляции наблюдается и в других крупных экономиках. Так, ЦБ Швеции во вторник снизил ключевую процентную ставку на 25 б.п., до 3,5% годовых. Регулятор указал на продолжающееся замедление темпов роста потребительских цен в последние месяцы и приближение инфляции к целевым 2%. Руководство ЦБ планирует до конца текущего года уменьшить ставку два или три раза в случае сохранения текущей траектории инфляции.