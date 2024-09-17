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Заботкин сообщил, что ЦБ 13 сентября мог повысить ставку и до 20% с жестким сигналом

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк России 13 сентября в качестве альтернативного сценария рассматривал повышение ключевой ставки до 20% с умеренно жестким или жестким сигналом, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах форума РБК Capital Markets.

"Для варианта 20% рассматривался, в том числе, и умеренно жесткий (сигнал - ИФ), и даже такой жесткий, который мы в итоге дали", - сказал он.

ЦБ 13 сентября решил повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 19%. При этом регулятор дал жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после заседания 13 сентября сообщила, что совет директоров ЦБ рассматривал три варианта возможных решений по ставке, включая сохранение на текущем уровне, но в основном обсуждалось повышение до 19% годовых и до 20% годовых.

Эльвира Набиуллина Алексей Заботкин Банк России ЦБ РФ
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