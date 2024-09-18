Минфин начал обсуждать с участниками рынка создание механизмов перестрахования в БРИКС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Участники страхового рынка поддержали инициативу регуляторов по созданию и взаимодействию страховых и перестраховочных механизмов в рамках БРИКС, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на IV форуме "Будущее страхового рынка".

"Участники рынка в рамках делового совета БРИКС ведут очень активную работу по теме, мы очень благодарны рынку за это", - отметил он.

Чебесков также не исключил, что в будущем может ставиться вопрос о создании отдельной перестраховочной компании, ориентированной на решение задач страховой и перестраховочной защиты в рамках БРИКС.

"Возможно даже, речь пойдет о создании перестраховочной компании в рамках БРИКС. Понятно, что перспективы довольно далекие, но по крайней мере, эта дискуссия и эти предложения не были восприняты негативно", - сказал он.

Международную деятельность Чебесков назвал одним из ключевых приоритетов Минфина.

"Мы все понимаем, что в текущих условиях отрасль столкнулась с невероятными вызовами. Рынок, к которому мы все привыкли, который работал довольно эффективно, рынок, созданный и функционирующий, по сути, на западной инфраструктуре, работал довольно хорошо, без перебоев. Мы в нем участвовали, нам это тоже помогало развиваться, но пришел тот момент, когда нас, по сути, отключили от этого рынка", - заявил он.

Финансовые рынки "зарабатывают на ликвидности и на пенсионных вознаграждениях. Рынки капитала на Западе зарабатывают на том, что размещается, или на финансовых потоках, которые идут с развивающихся рынков. Рынки страхования - это тоже десятки миллиардов долларов, которые зарабатываются, по сути, на наших рынках", - развил тему замминистра финансов.

"Мы используем часто аналогию с казино. Казино всегда выигрывает, потому что тот, кто владеет инфраструктурой, всегда может эту инфраструктуру подстраивать под свои условия, под свои как бы желания, под свои цели. И наши коллеги, которые, можно так сказать, партнеры, которые владеют этой инфраструктурой, они никогда не стеснялись открыто признавать, что эта инфраструктура работает в их интересах", - привел сравнение Чебесков.

"Нам нужно выстраивать свою инфраструктуру и в расчетной сфере, и с точки зрения фондового рынка, и в страховой сфере. Мы постепенно и на страховом рынке будем двигаться в сторону создания этой новой инфраструктуры", - обобщил намерение регуляторов заместитель министра финансов.