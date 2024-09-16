Банк России сосредоточится на восьми направлениях в развитии страхового рынка

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк России намерен сфокусировать внимание на восьми линиях в решении задачи по развитию страхового рынка на будущий трехлетний период, сообщил регулятор в опубликованном проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".

Как отмечает ЦБ, на этот трехлетний период ставится задача развития рынка страхования "в условиях структурной трансформации экономики". Регулятор подразумевает, что в этот период "возрастет роль рынка страхования, который призван обеспечить защиту бизнеса и благосостояния людей".

Одним из инструментов, который способствует формированию внутренних источников долгосрочного финансирования экономики, может стать страхование жизни, отмечает ЦБ. При этом увеличение его охвата напрямую связано с повышением уровня доверия граждан к этому инструменту инвестирования.

Для создания условий по развитию сегмента страхования жизни "планируется запустить систему гарантирования по договорам страхования жизни, которая должна обеспечить сохранность долгосрочных вложений граждан", отмечает ЦБ. Система будет строиться на тех же принципах, что и страхование депозитов в банках и гарантирование пенсионных средств НПФ. Обязательства перед клиентами в пределах, установленных законодательством, будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховых организаций.

"С 1 января 2025 года будет запущен новый для российского страхового рынка комплексный продукт - долевое страхование жизни, предоставляющий потребителю, наряду с программой долгосрочного страхования жизни, гибкие инвестиционные возможности. Этот продукт предполагает защиту прав инвестора и возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные страхователем инвестиционные паи", - говорится в документе.

Банк России также продолжит "проводить мониторинг эффективности регулирования условий страхования по добровольным видам страхования с низкой клиентской ценностью", вводить требования по раскрытию информации о страховом продукте. Эта работа была начата в 2022-2023 годах и будет продолжена.

Регулятор планирует "совершенствовать регулирования системы вмененных видов страхования для устранения проблем доступности страховых услуг в определенных сферах. В долгосрочной перспективе это будет способствовать повышению доверия к рынку страхования".

Продолжится "работа по повышению информационной прозрачности и развитию обмена информацией на страховом рынке", говорится в проекте документа.

"В указанных целях создана нормативная и технологическая база для обеспечения функционирования централизованной системы сбора, анализа и хранения информации с прямым участием Банка России (АИС страхования): установлены требования к передаваемым в нее данным, к защищенности системы. В 2024 году началась передача данных по обязательному и добровольному автострахованию и страхованию жилья. В дальнейшем будет проводиться работа над выстраиванием и систематизацией механизмов контроля за полнотой и качеством данных в АИС страхования с использованием всех имеющихся механизмов". Общероссийская АИС страхования строится на базе компании "Национальная страховая информационная система" (НСИС, 100%-ная дочерняя компания Банка России).

Кроме того, Банк России предполагает развивать внедрение риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора "в части модификации оценки страховых рисков и определения нормативных требований к достаточности капитала". Планируется внедрение более точной модели оценки страховых рисков для страхования жизни и иных видов страхования. Эта модель позволит более качественно определить величину требуемого капитала страховщиков, и соответственно, более точно оценить их финансовую устойчивость, говорится в документе.

ЦБ намерен расширить и требования к системе корпоративного управления страховщиков, в том числе планируется "уточнить требования к системе управления рисками".

Продолжится работа по международному признанию качества российской страховой и перестраховочной защиты, по налаживанию взаимодействия с компаниями из дружественных стран на рыночном уровне, отмечается в проекте основных направлений развития финансового рынка на период до 2027 года. Предполагается, что "такая работа послужит целям построения единой страховой инфраструктуры с дружественными странами и создания условий для развития конкуренции на рынке перестрахования путем создания дополнительных перестраховочных емкостей", следует из проекта документа.