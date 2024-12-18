Росстат отметил рост цен промпроизводителей в ноябре на 1%, за 11 месяцев - на 7,4%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В России цены производителей промышленных товаров в ноябре 2024 года увеличились на 1% после снижения на 0,6% в октябре, роста на 0,5% в сентябре, повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле, сокращения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте, на 0,9% в феврале и снижения на 1,4% в январе, сообщил Росстат.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале декабря аналитики ожидали роста цен производителей в ноябре на 0,5%.

За январь-ноябрь 2024 года цены производителей выросли на 7,4%.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в ноябре равнялся 3,9% (потребительская инфляция в ноябре составила 8,88% в годовом сравнении).

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в ноябре выросли на 2,4% по сравнению с октябрем. В ноябре 2024 года в добыче при поставках на внутренний рынок повысились цены: на янтарь - 39,5%, серебряные руды - 16,6%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки - 14,0%, сурьмяные концентраты - 12,5%, никелевые концентраты - 12,0%, медные руды и концентраты - 9,5%. При этом снижение цен отмечено на огнеупорные глины (минус 16,3%), обогащенные уголь и антрацит (минус 6,5%).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в ноябре выросли на 0,8% относительно предыдущего месяца. Увеличились цены на текстильные изделия: на трикотажные полотна машинного или ручного вязания (рост на 20,0%), льняные ткани (18,0%), стеганые одеяла (7,7%), искусственный вязаный мех (6,6%). В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, наблюдался рост цен на оборудование для кондиционирования воздуха (32,7%), машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ (14,9%), части и принадлежности ткацких станков и прядильных машин, и машин для прочего текстильного и швейного производства и обработки кож (8,8%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены снизились на 0,7%.

В 2023 году цены промпроизводителей выросли на 19,2% после снижения на 3,3% в 2022 году и роста на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).