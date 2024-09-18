ФРС ожидает роста ВВП США на 2% в 2024-2027 годах

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) ухудшила оценку роста реального ВВП США в 2024 году до 2% с ожидавшихся в июне 2,1%, говорится в сообщении американского ЦБ.

При этом Федрезерв прогнозирует подъем экономики аналогичными темпами в последующие три года.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что базовая процентная ставка составит 4,4% к концу текущего года и 3,4% к концу 2025 года. В июне ожидались 5,1% и 4,1% соответственно.

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