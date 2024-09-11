Минсельхоз сообщил об увеличении экспорта продовольствия в 2024 году на 8%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россия в этом году уже поставила на мировой рынок 70 млн тонн продовольствия, что на 8% больше, чем годом ранее, сообщила на коллегии Минсельхоза глава ведомства Оксана Лут.

За весь 2023 год экспорт составил более 100 млн тонн, напомнила она. При этом планомерно растут поставки продукции с высокой добавленной стоимостью. "Так, по сахару в прошлом году они увеличились в 3 раза, по подсолнечному и рапсовому маслам - в 1,5 раза. Экспорт муки впервые в истории превысил 1 млн тонн, увеличившись на четверть по сравнению с предыдущим годом, - сообщила министр. - По итогам минувшего сезона мы впервые вышли на первое место в мире по поставкам ячменя и гороха, сохранив лидерство по пшенице и мороженой рыбе. Таким образом, планомерно укрепляем свои позиции на международном рынке и увеличиваем вклад в глобальную продовольственную безопасность".

По ее словам, в 2024 году продолжается работа по освоению новых рынков.

"В частности, расширяем поставки пшеницы в Африку и Азию: в этом году более 1 млн тонн отгружено в такие страны, как Шри-Ланка, Эфиопия, Мали, Гамбия, Буркина-Фасо, ЦАР и ряд других. Начали поставки ячменя в Катар, пшеницы - в Сербию, жмыхов масличных культур - в Марокко и Вьетнам. А Индия и Египет впервые закупили наши соки", - заявила Лут.

По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт продукции АПК в январе-июле этого года снизился на 4,6%, до $23,9 млрд.

В 2023 году Россия экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд против $41,3 млрд в 2022 году, импорт составил $35,1 млрд против $35,8 млрд годом ранее.