ВТБ с 25 сентября на 1,5 п.п. повышает базовую ставку по рыночной ипотеке

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ с 25 сентября на 1,5 процентного пункта (п.п.) повышает базовую ставку по рыночной ипотеке в связи с ростом ключевой ставки и высокими ожиданиями ее дальнейшего увеличения, которые приводят к удорожанию стоимости банковского фондирования, говорится в сообщении госбанка.

"При этом мы продолжаем следить за ситуацией на рынке и в случае ее изменения не исключаем новых решений по условиям ипотечных программ", - заявили в ВТБ.

Кредиты на покупку квартир с 25 сентября будут доступны от 22% годовых с учетом действующих в ВТБ дисконтов. По комбинированной ипотеке ставки будут начинаться с 7,4%. Итоговые условия будут зависеть от размеров первого взноса и кредита, получения зарплаты на карту ВТБ, наличия комплексной страховки и подтверждения дохода. Заемщики, получившие одобрение заявок до 25 сентября, смогут воспользоваться ранее действовавшими ставками до 4 октября включительно.

ВТБ сохранит все ранее действующие дисконты и их размер. Заемщики по-прежнему могут рассчитывать на скидку 0,2 п.п. при крупной сумме кредита, 0,3 п.п. - в случае использования сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации сделки, 0,7 п.п. - при получении зарплаты на карту банка, 0,8 п.п. - за перевод зарплаты в ВТБ в течение трех месяцев после сделки.

Ставки по льготным программам ВТБ не меняет: по "семейной" и IT-ипотеке - 6%, по Дальневосточной и "арктической" ипотеке - 2%.

Эксперты ВТБ прогнозируют, что в новых условиях спрос на ипотечные кредиты продолжит "охлаждаться", и клиенты будут стремиться отложить покупку жилья до снижения ставок и разместить накопления на первый взнос на высокодоходные рублевые депозиты.

На прошлой неделе ВТБ ужесточил требования к первоначальному взносу по семейной ипотеке для незарплатных клиентов. Если раньше клиенты "с улицы" при подтверждении дохода и занятости могли рассчитывать на первоначальный взнос от 30,1%, сейчас это требование увеличилось до 50,1%.

В середине сентября ряд крупных банков повысили ставки по ипотеке и ужесточили условия ее выдачи. Так, Сбербанк с 17 сентября уменьшил размер дисконтов, которые заемщики могут использовать для снижения ставки по рыночной ипотеке.