Инвесткомпания Apollo может продать телерадиохолдинг Cox за $4 млрд

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная Apollo Global Management рассматривает возможность продажи телерадиохолдинга Cox Media Group, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Оценка стоимости Cox в рамках сделки может составить около $4 млрд. Сделка прорабатывается при содействии инвестбанка Moelis.

По словам некоторых из источников, Apollo предпочла бы продать компанию покупателю, который смог бы взять себе основную часть ее активов, а не распределять их между значительным числом сторон. Cox владеет телевизионными и радиостанциями от Атланты до Сиэтла.

Среди потенциальных претендентов на все или ряд из телеканалов Cox - Nexstar Media Group и Gray Media, говорят некоторые источники.

Apollo на конец прошлого года управляла прямыми инвестициями на $70 млрд.