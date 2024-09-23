"Норникель" в течение года определится с масштабированием выпуска батарейных материалов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ГМК "Норникель" планирует в течение ближайшего года принять решение о начале следующего этапа проекта по созданию батарейных материалов, сообщил вице-президент компании по инновациям Виталий Бусько на презентации Батарейного технологического центра "Норникеля" в Петербурге.

"На сегодняшний день мы завершили очередной этап получения технологии батарейных материалов и продолжаем работу по данной тематике. Решение об экономической целесообразности производства катодных материалов, на мой взгляд, мы должны принять в течение года. Дальнейшие инвестиции в проект также будут зависеть от того, строим мы завод (по производству батарейных материалов - ИФ) или нет", - сказал он.

По словам топ-менеджера, "Норникель" приобрел специализированную электрохимическую лабораторию в Петербурге и дооснастил оборудованием для синтеза никельсодержащих катодных активных материалов в конце 2022 года. На данный момент инвестиции компании в разработку катодных активных материалов составили около $30 млн. Сейчас в рамках проекта "Норникель" прошел два этапа: от получения десятков граммов вещества за одну операцию по синтезу, до десятка килограммов катодных активных материалов. Следующим этапом должно стать строительство пилотной установки для производства 10 тонн материала в год. Строительство пилотной установки для третьего этапа, по словам Бусько, может занять 2-2,5 года после принятия соответствующего решения. В настоящее время "Норникель" прорабатывает варианты, где такая установка могла бы располагаться.

Следующим этапом проекта после тестирования пилотной установки должно стать полноценное производство батарейных материалов.

"Сейчас у нас прорабатывается возможность реализации проекта производства батарейных материалов, но детали на данный момент я озвучить не могу, бизнес-кейс еще на стадии обсуждения. Для принятия финального решения по проекту необходимо подтверждение его экономической целесообразности. Важная для нас история - это то, что у нас есть технология производства, и мы готовы, соответственно, к реализации следующих этапов проекта", - добавил Бусько.

Топ-менеджер также отметил, что потребности российского рынка в катодных материалах к 2030 году компания оценивает в размере около 10 тысяч тонн в год, спрос на мировом рынке составит миллионы тонн. Помимо продолжения работы над катодными материалами для литий-ионных аккумуляторов, "Норникель" на горизонте планирования 3-5 лет рассматривает возможность развития в области натрий-ионных и твердотельных аккумуляторов.

По словам Бусько, катодные материалы, которые будут производиться на перспективном заводе в случае его запуска, в первую очередь будут использоваться для российского рынка, в том числе для создания аккумуляторов для электротранспорта в России.

Как сообщалось, "Норникель" планирует создать совместное предприятие с китайскими производителями батарейных материалов как на литиевой основе, так и на натрий-ионной.