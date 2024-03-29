"Норникель" стремится в международный сектор выпуска аккумуляторов для электрокаров

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ГМК "Норникель" стремится к интеграции в международный сектор производства аккумуляторов для электромобилей, заявил вице-президент - руководитель сбытового дивизиона Антон Берлин на ежегодной прямой линии с руководством компании.

Это позволит компании, которая с 2022 года сталкивается с отказами западных клиентов и поставщиков услуг, снизить риски исключения из цепочки создания стоимости в ключевом секторе спроса на никель.

Никель

"Интеграция в цепочке создания стоимости таким образом, чтобы нас оттуда не могли вытащить, чтобы мы были неотъемлемой частью мировой экономики. Если говорить про никель, у нас первоочередная задача - это интеграция в батарейный сектор", - сказал он.

Эта задача требует изменения продуктовой линейки, так как производителям аккумуляторов не нужны классические продукты "Норникеля" - никелевые катоды, соли и брикеты, объяснил Берлин.

"С одной стороны, мы делаем шаг назад. Наше собственное производство будет останавливаться на полупродуктах, которые будут идти в батарейный сектор. С другой стороны, мы становимся участником создания очень конкурентного продукта - с точки зрения производственных издержек и с точки зрения углеродного следа, что очень важно в рамках "зеленой" экономики", - сказал вице-президент ГМК.

Помимо батарейного сектора и выпуска нержавеющей стали есть и другие сектора потребления металла, где "Норникель" планирует присутствовать. Там также нужны продукты иной формы и химической чистоты. Работа по созданию новых компонентов продуктовой линейки ведется на Кольской ГМК, уточнил Берлин.

Палладий

Также "Норникель" ищет новые сферы потребления палладия, которые позволят компенсировать сокращение спроса со стороны автопрома, сказал он. Сейчас этот металл используется почти исключительно в катализаторах для очистки выхлопных газов в автомобилях с ДВС, доля которых как минимум стагнирует на фоне экспансии электромобилей.

Хотя до 2030 года существенного падения спроса на палладий в автопроме "Норникель" не ожидает, ситуация начинает влиять на будущие планы расширен‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ия производства, подчеркнул Берлин.

"С точки зрения промышленного потребления 2030 год не так далеко, поэтому у нас стоит вопрос, где будет использоваться палладий в будущем. Это влияет на нашу компанию. То, что мы не можем продать, нет смысла производить. Если мы не можем определить рынки сбыта, расширение производства, которое планируется, начинает терять смысл", - сообщил он.

На никель приходится 21% выручки "Норникеля", палладий приносит 39%.

Перестройка в сбыте и дисконт

В новых условиях реализация металлов порой происходит с дисконтом, признал Берлин. "Бывает, что с дисконтом. Но не всегда", - сказал вице-президент. При этом он уточнил, что в Китай металлы поставляются по "справедливым ценам".

"Нам приходится перестраивать всю систему сбыта. Если в классической схеме все было сравнительно легко - мы заключили договор, мы получили оплату, мы поставили металл, то сейчас мы сталкиваемся с большим количеством внешних ограничений. Часть наших покупателей, прежде всего европейских, добровольно отказываются от использования российских металлов и даже продукции, полученной из российского сырья. Например, на нашем финском заводе. Часть готова покупать российские металлы, но только покупать не у компаний, входящих в российскую группу, а у кого-то независимого и непредвзятого", - сообщил Берлин.

"Поставщики услуг - склады, порты, судовладельцы, страховые компании - зачастую отказываются от работы либо с российской группой, либо с российским товаром. Довольно много банков отказываются принимать или переводить деньги в оплату за российскую продукцию. Практически все крупнейшие банки отказываются от перевода денег в Россию. Это наше новое окружение. В этих условиях у нас остается та же задача: реализовать все, что было произведено, продать по лучшим ценам, но внешняя среда это позволяет сделать совсем по-другому", - пояснил вице-президент.

Он также уточнил, что, несмотря на санкции в отношении российского золота, "Норникель" и другие производители "его вывозят и реализуют". "Обходные пути находятся всегда", - отметил Берлин.