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"Русагротранс" ждет в сентябре повторения рекорда по экспорту пшеницы из России

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В сентябре экспорт пшеницы из России может составить 5,5 млн тонн, что соответствует рекордному показателю прошлого года, спрогнозировали аналитики "Русагротранса".

"Прогноз экспорта пшеницы в сентябре 2024 с учетом поставок в страны ЕАЭС увеличен до 5,5 млн тонн, что соответствует рекордному уровню 2023 года", - сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре железнодорожного оператора.

Прежний прогноз центра на сентябрь составлял 5,3 млн тонн.

По данным аналитиков, экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в сентябре-октябре оставались около $216-217 за тонну (FOB), в ноябре - более $220 за тонну. Цена на французскую пшеницу выросла за неделю до $246 (+$1), на американскую - до $248 (+$2), на германскую снизилась до $252 за тонну (-$2).

В "Русагротрансе" также сообщили, что на прошлой неделе Тунис закупил 125 тысяч тонн пшеницы, в том числе не менее 100 тысяч тонн - российской, по $245,83-247,83 за тонну (C&F) с поставкой с 20 октября по 20 ноября. Бангладеш (входит в тройку импортеров российской пшеницы) сообщил о решении приобрести 400 тыс. тонн пшеницы в течение 15 дней для недопущения дефицита на внутреннем рынке.

"Биржевой рынок пшеницы падал на прошлой неделе после бурного роста на фоне снижения продаж американской пшеницы и высокого предложения причерноморской пшеницы, однако объем коротких позиций на бирже сократился за последний месяц вдвое", - сообщили в центре.

При этом были и новости, оказывающие поддержку российскому рынку. Так, FranceAgriMer (Национальный институт сельхозпродукции Минсельхоза Франции) в текущем сезоне снизил прогноз экспорта мягкой пшеницы из Франции за пределы ЕС на 3,5 млн тонн, до 4 млн тонн, в пределах ЕС - на 0,5 млн тонн, до 6 млн тонн. В Аргентине доля посевов пшеницы в отличном и хорошем состоянии снизилась с 80% до 71% (в 2023 году она составляла 78%). На севере и западе страны часть полей уже записывается в потери из-за недостатка влаги. Из-за недостатка дождей уровень воды в реке Парана, по которой проходит 80% аргентинского экспорта зерновых и масличных культур, находится в районе минимальных значений за всю историю наблюдений с 1970 года (ниже данного уровня было лишь в 2021 году).

На этом фоне Бразилия увеличила квоту на импорт пшеницы вне стран МЕРКОСУР в 2024 году на 250 тысяч тонн, до 1 млн тонн. Квота на 750 тысяч тонн уже была выбрана поставками из России (500 тысяч тонн), а также США и Канады.

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах за неделю выросли на 100 рублей, до 16 600-16 700 рублей за тонну (без НДС), на малой воде цена не изменилась - 15 200 рублей за тонну. В прошлом году цены составляли 15 100 и 11 800 рублей за тонну соответственно.

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) на юге выросли на 250 рублей, до 14 600-15 000 рублей за тонну (без НДС). В Центральной России цены снизились на 300 рублей, до 13 200-13 800 рублей за тонну, в Поволжье - на 750 рублей, до 13 000-13 500 рублей.

По данным центра, в Сибири цена спроса на пшеницу 4 класса на фоне ожиданий высокого урожая и запрета на импорт в Казахстан упали до минимальных уровней с осени 2022 года и весны 2023 года - 9 000-10 000 рублей за тонну (EXW элеватор, без НДС). Цены на пшеницу 3 класса составляют около 11 500-13 000 рублей за тонну.

Бразилия Минсельхоз Русагротранс Тунис
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