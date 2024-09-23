Минтранс ожидает инвестпрограмму РЖД-2025 на уровне 2024 года - более 1 трлн рублей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта ожидает, что объем инвестпрограммы ОАО "РЖД" в 2025 году будет на уровне 2024 года, сообщил журналистам первый замглавы ведомства Валентин Иванов в кулуарах форума "Цифровая транспортация".

"Мы считаем, что объем инвестпрограммы должен быть аналогичным как в этом году. У нас порядка 1 (трлн рублей - ИФ) с небольшим там было", - сказал он.

Отвечая на вопрос о параметрах пятилетней инвестпрограммы РЖД, Иванов отметил, что она пока в стадии обсуждения.

"В ноябре ожидаем, что будет рассмотрена и одобрена", - сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство в ноябре планирует рассмотреть пятилетнюю инвестпрограмму РЖД, которая сейчас утверждается ежегодно.

Инвестпрограмма РЖД на 2024 год была утверждена в объеме 1 275,4 млрд рублей, в том числе инвестиции в развитие инфраструктуры Восточного полигона - 366 млрд рублей.

Инвестпрограмма РЖД на 2023 год была увеличена с 1,1 трлн до 1,19 трлн рублей.