РЖД готовят грузоперевозчикам большую индексацию тарифов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" предлагает заметно увеличить индексацию грузовых железнодорожных тарифов на 2025 г., пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

По их данным, текущее предложение РЖД - либо суммарно проиндексировать тарифы на 17,2%, но индексацию на 3,6% провести с 1 ноября 2024 г., а с 1 января 2025 г. доиндексировать еще на 13%, либо провести одноэтапную индексацию в 22,7% с 1 января.

В первом случае это обеспечит финансирование инвестпрограммы на 2025 г. в объеме 1,1 трлн руб.- в минимально, на взгляд РЖД, необходимом объеме, а во втором - в полном объеме 1,8 трлн руб.

Также компания предложила перейти на новый принцип индексации тарифов. Сейчас (формально) это "инфляция минус 0,1%", а конкретно среднеарифметический индекс потребительских цен (ИПЦ) за четыре года - два предыдущих, текущий и последующий, минус 0,1%. Новые принципы предполагают использование композитного индекса ценового давления и учет в тарифе ежегодного прироста долговых обязательств РЖД, сказал собеседник издания, знакомый с ситуацией.

РЖД давно просят перейти на индекс ценового давления - то есть, по сути своей, учет в тарифе разных статей не только потребительской, но и промышленной инфляции: удорожание материалов, топлива, электроэнергии и т. д. Дополнительные доходы монополии при переходе на эту систему оценивались примерно в 30 млрд руб. в год. Учет роста долговых обязательств тогда не предполагался.

В РЖД не пояснили газете, каким должен быть вклад нового принципа индексации в доходы компании, отказавшись и от других комментариев.

Также компания предлагает сохранить на долгосрочный период действующие целевые надбавки к тарифам, не возвращать отмененные льготные коэффициенты к тарифам на перевозки угля на экспорт, повысить тарифы на перевозку контейнеров, строительных грузов и порожних вагонов, сказал собеседник издания. На возвращении льгот для угольщиков настаивали и сами компании, и Минэнерго, в то время как РЖД оценивало свои потери от этого в 295 млрд руб. в год.

Последние десять лет индексация тарифа на железнодорожные грузоперевозки в основном держалась в пределах 10%, а в 2014 г. ее просто не было. Но в 2022 г. тариф был проиндексирован дважды: на 6,8% в начале года и на 11% с июня, давая итоговую индексацию к уровню 2021 г. в 18,6% без учета эффекта приостановленных в том же году льгот для угольного экспорта. Позже таких резких скачков не наблюдалось, индексация на 2024 г. составила 10,75%.

Собеседник газеты среди грузоотправителей считает, что запросы РЖД можно было бы понять, если бы не катастрофическое падение качества услуг, рост оборота вагона и замедление движения. При этом другой собеседник газеты говорит, что в последние годы не наблюдает столь бурного протеста крупных клиентов в ответ на тарифные запросы РЖД, как в конце 2010-х годов.

Так, источник, знакомый с ходом совещания на прошлой неделе по вопросу тарифных предложений РЖД, отметил, что крупные грузоотправители в целом соглашались на индексацию, однако просили, чтобы либо вторая ее часть была меньше или была сдвинута на март - либо была уменьшена минимальная инвестпрограмма РЖД, которую необходимо покрыть за счет этих сборов. В обмен они хотели увеличения объемов вывоза своей продукции, тарифных преференций при поставке в непремиальных экспортных направлениях, компенсации подъема тарифов за счет отмены экспортной пошлины и так далее.