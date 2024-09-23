Рост средств юрлиц в банках в августе замедлился до 1,3%, физлиц – ускорился до 1,3%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на 1,3% (на 692 млрд рублей) после роста на 1,6% в июле. Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Прирост этого показателя был обеспечен рублевыми остатками (увеличение на 1,211 трлн рублей, +2,7%), главным образом у компаний - экспортеров. Средства юрлиц в валюте в августе снизились на 519 млрд рублей в рублевом эквиваленте (-4,9%). Объем депозитов компаний в банках на 1 сентября достиг 56,0 трлн рублей.

Рост средств населения в августе несколько ускорился относительно июля (+0,7 трлн рублей, или +1,3%, против роста на 0,6 трлн рублей, или на 1,1%, месяцем ранее). Это нетипично для августа (в период отпусков и подготовки к учебному году расходы растут и приток средств замедляется), и скорее всего, связано с продолжающимся ростом ставок по вкладам, отмечает ЦБ.

Рублевые остатки физлиц в августе увеличились на 750 млрд рублей (+1,6%), средства в валюте продолжили сокращаться (-75 млрд рублей в рублевом эквиваленте, или -2,0%).

Рублевые средства увеличились только на срочных вкладах (+917 млрд рублей, 2,9%), тогда как на текущих счетах они сократились (-166 млрд рублей, -1,1%). Весомая часть прироста (0,3 трлн рублей) по-прежнему приходится на месячную капитализацию процентов по вкладам.

С начала 2024 года средства населения в банках выросли на 6,0 трлн рублей (+13,3%) - до 51,3 трлн рублей. Увеличение этого показателя более чем в два раза превышает результат за 8 месяцев 2023 года (+2,6 трлн рублей, +7,0%).

Прирост средств на счетах эскроу в августе продолжил замедляться (+54 млрд рублей, или 0,8%, против роста на 105 млрд рублей, или на 1,6%, в июле). Это связано с замедлением продаж в условиях охлаждения на рынке ипотеки.

Госсредства в банках в августе увеличились на скромные 0,3 трлн рублей, или на 2,4%, после роста на 2,9% в июле за счет средств Федерального казначейства в основном в рамках репо, что привело к сокращению у банков объема незаложенных ликвидных ценных бумаг.

У банков в августе вырос спрос на кредиты ЦБ (+0,5 трлн рублей, +8,1%), в том числе под залог нерыночных активов. Кредитные организации нуждаются в средствах для выполнения требований норматива краткосрочной ликвидности.