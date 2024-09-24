Источники сообщили о переговорах группы Совкомбанка о покупке ООО "Абсолют Страхование"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - АО "Совкомбанк Страхование" завершает переговоры о приобретении универсального страховщика - ООО "Абсолют Страхование", сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

"Переговоры находятся в продвинутой стадии, due diligence проводился, объем сделки оценивается аналитиками примерно в 10 млрд рублей", - отметил он.

Еще один источник на страховом рынке подтвердил агентству эту информацию без оценки приобретаемой компании. По его словам, "сделка в принципе вполне укладывается в стратегию "Совкомбанк Страхования", поскольку эта компания заявила о планах за короткий срок войти в десятку лидеров страхового рынка по объему полученных премий. За последние годы этот участник рынка уже присоединил несколько страховщиков, работающих в разных сегментах рынка, и продолжает анализировать возможности для такого рода сделок в расчете на быстрый рост бизнеса".

В пресс-службе компании "Абсолют Страхование" "Интерфаксу" не подтвердили информацию о возможной сделке. В пресс-службе компании "Совкомбанк Страхование" также отказались от комментариев на эту тему.

По данным "СПАРК-Интерфакс", сейчас владельцем компании "Абсолют Страхование" является ЗПИФ "Гамма Капитал" под управлением ООО "УК "Абсолют Эссет Менеджмент".

Профили участников

По данным Банка России, универсальный страховщик ООО "Абсолют Страхование" по итогам I полугодия 2024 года занял 27-е место по показателю сборов среди российских страховщиков. По итогам I полугодия прошлого года и всего 2023 года позиция была та же. Общие сборы за прошлый год страховщика составили 9,6 млрд рублей, увеличившись на 15,4% к уровню 2022 года.

За I полугодие 2024 года общие премии ООО "Абсолют Страхование", по данным ЦБ, увеличились на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигли 5,1 млрд рублей. Рыночная доля в общероссийских премиях составила 0,4%.

Выплаты компании по всем видам бизнеса за тот же период сократились на на 9,6% - до 1,7 млрд рублей. Общий уровень выплат страховщика по итогам I полугодия 2024 года был на уровне 33%, в то время как по итогам I полугодия 2023 года показатель составил 42,2%.

Структура страхового портфеля в I полугодии 2024 года ООО "Абсолют Страхование" сложилась следующим образом: на страхование имущества юрлиц пришлось 18,4% совокупных сборов, на страхование имущества физлиц - 4,5%, на страхование грузов - 12,5%. Премии по договорам автокаско составили 16,8% в структуре всех поступлений, премии по договорам ОСАГО - 4,3%, по добровольному страхованию гражданской ответственности - 10,9%. Доля премий по добровольному страхованию средств водного транспорта - 4,1%, по сельхозстрахованию с господдержкой - 3,2%. Одновременно на поступления по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) в портфеле компании пришлось 13,7%, по договорам страхования от несчастного случая - 10,3%.

Компания "Совкомбанк Страхование", по данным ЦБ, по показателю общих сборов в I полугодии 2024 года заняла 21-е место в общем списке российских страховщиков по показателю премий (годом ранее - 22-е место). За весь 2023 год сборы АО "Совкомбанк Страхование" были на уровне 15,7 млрд рублей (сокращение на 7,8%), 23-е место по премиям среди российских страховщиков. Выплаты за прошлый год составили 7,5 млрд рублей, сократившись на 0,8%.

По итогам I полугодия 2024 года совокупные сборы компании "Совкомбанк Страхование" достигли 11,5 млрд рублей (рост на 69,5% по сравнению с I полугодием 2023 года). Рыночная доля компании в общероссийских страховых сборах за этот период была 0,9%.

Выплаты были в 4,5 млрд рублей (рост на 23,3%). Общий уровень выплат компании по итогам I полугодия 2024 года - 38,8%, по итогам I полугодия 2023 года он был 53,3%.

В структуре страхового портфеля АО "Совкомбанк Страхование" в I полугодии 2024 года на сборы по ДМС пришлось 8,9%, на страхование от несчастных случаев - 20,4%, на автокаско - 45%, на добровольное страхование грузов - 4%, на имущество юрлиц - 4,3%, имущество физлиц - 4%, на добровольное страхование гражданской ответственности - 3,7%, на добровольное страхование финансовых рисков - 4,1%, на ОСАГО - 5,1%.

Дочерняя компания - ООО "Совкомбанк Страхование жизни" - по итогам I полугодия 2024 года заняла по показателю сборов 19-е место в общем списке страховщиков, а в перечне действующих страховщиков жизни по тому же показателю - 11-е место, следует из статистики ЦБ.

Общий объем премий ООО "Совкомбанк Страхование жизни" был на уровне 12,9 млрд рублей за I полугодие 2024 года (рост на 67,8% по сравнению с I полугодием 2023 года). Общая рыночная доля компании в общероссийских премиях - 1%, в секторе страхования жизни - 1,7%.

Выплаты ООО "Совкомбанк Cтрахование жизни" за I полугодие этого года были на уровне 7,3 млрд рублей (сокращение на 4,3%). Общий уровень выплат по итогам I полугодие 2024 года - 56,3%, по итогам I полугодия 2023 года тот же показатель был значительно выше и составлял 98,8%.

Как показывают опубликованные ЦБ данные о показателях нормативного соотношения собственных средств страховщиков и принятых ими обязательств по состоянию на 30 июня 2024 года, этот показатель для компании "Совкомбанк Cтрахование" составил 0,95, а для компании "Абсолют Страхование" - 1,38. Регулятор поясняет, что показатель нормативного соотношения характеризует достаточность капитала страховой организации для исполнения обязательств даже в периоды экономического кризиса. Значение показателя нормативного соотношения не должно быть менее 1,00.

История приобретений

Группа Совкомбанка строит универсальный страховой бизнес, опираясь на компанию "Совкомбанк Cтрахование", которой принадлежит 100% в капитале дочерней компании "Совкомбанк Cтрахование жизни". Летом этого года "Совкомбанк Cтрахование" создала собственный НПФ с долей участия в капитале 100%.

За последние несколько лет группой Совкомбанка совершен целый ряд приобретений на страховом рынке, при этом страховщики жизни присоединяются к компании "Совкомбанк Страхование жизни", а универсальные компании - к головной компании страхового блока - "Совкомбанк Страхование".

Последним приобретением группы Совкомбанка стала покупка ООО "Хоум Кредит Страхование", о начале процедуры присоединения группа сообщила в авгуcте 2024 года. "После окончания процедуры реорганизации АО "Совкомбанк Страхование" станет полным правопреемником по всем обязательствам ООО "Хоум Кредит Страхование", говорилось в сообщении.

По данным ЦБ, ООО "Хоум Кредит Страхование" за первые 6 месяцев этого года собрало всего 490,5 млн рублей премий (снижение на 79%), в то время как по итогам 2023 года премии компании составили 5,4 млрд рублей, что в 2 раза больше уровня 2022 года. Судя по всему, переход бизнеса в АО "Совкомбанк Страхование" активно начат, полагают эксперты.

Годом ранее, в августе 2023 года, группа заявила о сделке по приобретению СК "Инлайф страхование" (бывшая "Уралсиб Страхование"), цена сделки была объявлена - 6,8 млрд рублей.

В 2022 году группа Совкомбанка приобрела СК "СиВ Лайф", российскую "дочку" крупного германского страховщика Talanx.

Еще раньше, в 2021 году, она приобрела российскую "дочку" по страхованию жизни американского страховщика MetLife (на ее основе создавалась компания "Совкомбанк Страхование жизни").

История создания страхового блока бизнеса группы началась с приобретения Совкомбанком в 2020 году компании "Либерти страхование" у американского страховщика имущества Liberty Mutual, компания стала работать на российском рынке как универсальный страховщик под брендом "Совкомбанк Страхование".