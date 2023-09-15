"Онэксим" передал в залог по кредиту Совкомбанку 41,7% капитала СК "Согласие"

Под обременением в банке находится 100% капитала страховщика

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Группа Онэксим" оформило в залог Совкомбанку всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО СК "Согласие" в размере 41,7099% УК, следует из данных ЕГРЮЛ, изменения внесены в сентябре этого года. Номинальная стоимость заложенной доли в рублях составляет порядка 1,47 млрд рублей.

Кроме того, по данным ЕГРЮЛ, до этого также в залоге у Совкомбанка уже находилась доля в УК второго совладельца СК "Согласие" - компании ООО "Интерконсенто" в размере 58,29% (запись о залоге внесена в июле 2019 года). Таким образом, пакеты двух компаний-совладельцев страховщика, которые в свою очередь принадлежат бизнесмену Михаилу Прохорову, теперь находятся в залоге у Совкомбанка.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке, "если исходить из оценки номинальной стоимости заложенного группой "Онэксим" пакета, оценка всей компании СК "Согласие" по номинальной стоимости составляет порядка 3,5-4 млрд рублей". По его словам, "практика передачи долей участия в уставном капитале СК "Согласие" в залог Совкомбанку появилась еще в 2019 году, когда у банка в залоге оказалось 100% УК страховщика. Тогда же активно велись переговоры о приобретении Совкомбанком СК "Согласие", но они ничем не завершились".

В СК "Согласие" "Интерфаксу" заявили, что "передача в залог долей участия является стандартной практикой привлечения краткосрочного финансирования и не влияет на стратегию и операционную деятельность компании".

"Компания демонстрирует стабильный рост (за первое полугодие 2023 г. прирост объемов страховых премий составил 10,7%), высокую рентабельность капитала (29% по итогам 6 месяцев 2023 г.), с запасом выполняет нормативы Банка России, - обратил внимание агентства страховщик. - В мае 2023 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг финансовой надежности компании до уровня ruAA- со стабильным прогнозом".

Никаких изменений в существующем курсе развития компании и структуре собственности не планируется, заявили в страховой компании "Интерфаксу".

По данным ЦБ, в первом полугодии 2023 года ООО "СК "Согласие" заняло 15-е место по показателю сборов среди действующих страховщиков России с общим объемом премий 19,2 млрд рублей. Общая рыночная доля компании в общероссийских страховых сборах за период - 1,8%. Выплаты компании составили 8,7 млрд рублей (сокращение показателя на 14% на фоне роста премий). Общий уровень выплат по итогам первого полугодия 2023 года был равен 45,1%, по итогам первого полугодия 2022 года - 56%.

В структуре страхового портфеля СК "Согласие" в I полугодии на премии по договорам автокаско, по данным ЦБ, приходится 42,1% всех сборов, на договоры ОСАГО - 21,5%, на договоры страхования от несчастного случая - 4,5%, на ДМС - 9,2%, на страхование грузов - 1,8%, на страхование сельхозрисков - 1,9%, на договоры защиты имущества юрлиц - 6,9%, имущества граждан - 2,2%, следует из статистики ЦБ.

СК "Согласие" имеет три дочерние компании, в том числе страховщика жизни - "Согласие-Вита", а также компании "Согласие Технологии" и " Согласие 360". Сеть СК "Согласие" насчитывает 50 подразделений.

Совкомбанк за последние годы приобрел ряд страховых активов для расширения своего страхового бизнеса и не делал заявлений, связанных с отказом от подобных намерений впредь.

В феврале 2020 года Совкомбанк купил 99,99% акций СК "Либерти страхование" у американского страховщика имущества Liberty Mutual Group. Компания обошлась банку в 1,4 млрд рублей. Позже "Либерти страхование" была переименована в "Совкомбанк страхование".

В конце декабря 2020 года была проведена сделка по покупке российской страховой "дочки" американской MetLife Inc. Сумму сделки стороны не раскрывали. После покупки компания сменила название на "Совкомбанк жизнь".

По данным ЕГРЮЛ, Совкомбанк 7 сентября вошел в капитал универсальной страховой компании страховой группы "Уралсиб" - "Инлайф страхование" (ранее - "Уралсиб страхование"), банк получил долю в 0,01% уставного капитала страховой компании. Остальные 99,99% страховщика принадлежат АО "ПСК" (бывшая страховая группа "Уралсиб"). Ее собственники сейчас не раскрываются.

Совкомбанк в первом квартале 2023 года получил 23 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрывает. Рентабельность капитала (ROE) Совкомбанка в январе-марте текущего года составила 44%. Активы на 31 марта 2023 года равнялись 2,3 трлн рублей.