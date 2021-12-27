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Совкомбанк стал собственником страховой компании "СиВ Лайф"

Сделку планируется завершить в первом квартале 2022 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - HDI International AG (дочерняя компания группы Talanx) продает Совкомбанку свое российское подразделение по страхованию жизни - "СиВ Лайф". Соответствующее сообщение размещено на сайте СК.

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Сделка будет считаться завершенной после окончания регистрации (ожидается в первом квартале 2022 года), при получении одобрения со стороны регулирующих органов. До момента закрытия сделки в компании ничего меняться не будет, а все обязательства перед клиентами будут продолжать выполняться в полном объеме.

ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" входит в международную страховую группу Talanx AG (Германия), работает на страховом рынке РФ 14 лет. По объему полученных премий за 9 месяцев текущего года компания занимает 31-е место среди всех страховщиков и 12-e место среди страховщиков жизни. В структуре портфеля страховщика 96% сборов приходится на договоры по страхованию жизни, 2,1% - на договоры страхования от несчастного случая, 1,4% на договоры добровольного медицинского страхования.

Совкомбанк в январе 2021 года купил АО "МетЛайф" (российская страховая "дочка" американской MetLife Inc.) за 3,9 млрд рублей. Позднее "МетЛайф" сменила название на "Совкомбанк жизнь". В страховой блок банка также входит универсальный страховщик "Совкомбанк страхование", генеральным директором обеих компаний является Игорь Лаппи. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, "предполагается, что он же будет курировать интеграцию нового бизнеса после завершения сделки".

Совкомбанк по итогам третьего квартала 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Основным акционером Совкомбанка с долей 86,5% является "Совко Капитал Партнерс".

HDI International AG Совкомбанк СиВ Лайф

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