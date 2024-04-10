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Офисы ХКФ банка переходят под бренд Совкомбанка

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Офисы ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк) переходят под бренд Совкомбанка.

Как говорится в сообщении ХКФ банка, его клиенты в обновленных офисах могут оформить продукты Совкомбанка.

Клиентам ХКФ банка также доступны привычные операции (например, внесение платежей по кредитам, досрочные погашения, пополнения вкладов и другие) не только в отделениях ХКФ банка, но и в офисах Совкомбанка.

В середине февраля Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк.

Совкомбанк по итогам 2023 года с активами в 3,212 трлн рублей занимал 9-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", ХКФ банк с активами в 309 млрд рублей - 32-е место в этом рэнкинге.

Совкомбанк ХКФ банк
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