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"Агроком Холдинг" Саввиди выиграл торги по продаже Imperial Park Hotel & SPA "Газпрома"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Агроком Холдинг" (основной владелец - Киряки Саввиди) признан победителем аукциона по продаже принадлежащего "Газпрому" пятизвездочного гостиничного комплекса Imperial Park Hotel & SPA в Новой Москве.

Как сообщается в протоколе ЭТП ГПБ, конкуренцию ему составило ООО "ФРЕГАТ-2000" (в документе название приведено без ИНН), но оно не подавало ценовые предложения.

Экономика"Агроком Холдинг" Саввиди заинтересовался покупкой у "Газпрома" Imperial Park Hotel & SPAЧитать подробнее

На аукционе начальная цена (с НДС) была определена в 6,014 млрд рублей, минимальная в 3,614 млрд рублей - ее и согласился заплатить победитель торгов.

"По результатам подведения итогов, было принято решение: признать процедуру состоявшейся, определить лучшей заявку участника ООО "Агроком Холдинг", предложившего цену договора 3,614 млрд рублей, с учетом НДС, и заключить с ним договор", - говорится в протоколе.

В отеле 139 номеров, "интерьер комнат выдержан в стиле дворцового убранства XVIII века", сообщается в справке о лоте. На территории отеля расположены три ресторана, собственная пивоварня; караоке арт-клуб, бизнес-центр, SPA-клуб с 25-метровым бассейном, бани, салон красоты, солярий, тренажерный зал, боулинг, тир. Объект располагается на участке 33 га.

"Газпром" в 2024 году "с учетом завершения переезда компаний Группы "Газпром" в Санкт-Петербург" выставил на продажу ряд объектов недвижимого имущества в Москве и Подмосковье.

Поэтапный переезд "Газпрома" в Петербург начался более десяти лет назад с "Газпром нефти", которая не только зарегистрировалась там, но и перевела головной офис. Затем началось поэтапное перебазирование подразделений головной компании и других дочерних компаний. Сейчас головной офис ПАО зарегистрирован в "Лахта Центре" на берегу Финского залива.

Лахта Центр Газпром Петербург Москва Агроком Холдинг Imperial Park Hotel & SPA Киряки Саввиди
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