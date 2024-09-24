Трамп пригрозил Deere 200%-ными пошлинами за перенос производства в Мексику

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил, что если победит на выборах, то введет для американской Deere & Co. пошлины в размере 200% в случае переноса производства ее сельскохозяйственной техники в Мексику, передает AP.

В июне компания заявила, что перенесет в Мексику производство гусеничных и мини-погрузчиков и намерена купить там участок под новый завод.

"Если они захотят производить в США, пошлин не будет", - сказал Трамп в ходе общения с фермерами в Пенсильвании. Конференция проходила в большом сарае, причем за спиной экс-президента стояли зеленые тракторы Deere.