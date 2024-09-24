Поиск

Трамп пригрозил Deere 200%-ными пошлинами за перенос производства в Мексику

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил, что если победит на выборах, то введет для американской Deere & Co. пошлины в размере 200% в случае переноса производства ее сельскохозяйственной техники в Мексику, передает AP.

В июне компания заявила, что перенесет в Мексику производство гусеничных и мини-погрузчиков и намерена купить там участок под новый завод.

"Если они захотят производить в США, пошлин не будет", - сказал Трамп в ходе общения с фермерами в Пенсильвании. Конференция проходила в большом сарае, причем за спиной экс-президента стояли зеленые тракторы Deere.

Deere Дональд Трамп США Мексика Пенсильвания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай в августе увеличил импорт пива из РФ почти на четверть

На берегу Байкала в Бурятии построят туркластер за 2,9 млрд рублей

На берегу Байкала в Бурятии построят туркластер за 2,9 млрд рублей

Последнее предложение Boeing бастующим не понравилось профсоюзу

Обострение палестино-израильского конфликта

Авиакомпании начали отменять рейсы в Тель-Авив и Бейрут

Авиакомпании начали отменять рейсы в Тель-Авив и Бейрут

Правительство сможет не вносить с "бюджетным пакетом" список приостанавливаемых законов

ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по вкладам

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель

Что произошло за день: понедельник, 23 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });