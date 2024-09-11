Трамп и Харрис и обменялись обвинениями по экономической ситуации в стране

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис и экс-президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов выступили со взаимными обвинениями по внутриполитическим и экономическим проблемам.

Харрис заявила, что с приходом в власти нынешней администрации пришлось "наводить порядок в делах Дональда Трампа" после четырех лет его пребывания в Белом доме.

Она заявила: "Дональд Трамп оставил нам худшую безработицу со времен Великой депрессии. Дональд Трамп оставил нам худшую эпидемию общественного здравоохранения за столетие. Дональд Трамп оставил нам худшую атаку на нашу демократию со времен гражданской войны".

Харрис заявила, что ведущие экономисты считают, что ее экономический план приведет к росту экономики, а план Дональда Трампа - к ее сокращению.

Она подчеркнула, что у нее есть план, как помочь американским семьям, продвигала свои предложения по повышению доступности жилья и расширению налоговых льгот для детей.

Одновременно она раскритиковала такие предложения Трампа, как снижение налогов для корпораций, и утверждала, что они нанесут ущерб американским семьям среднего класса.

Трамп в ответ повторил свое заявление о том, что он введет тарифы для других стран, таких как Китай. Он предложил ввести пошлины в размере от 10% до 20% на большинство товаров, импортируемых в Соединенные Штаты, за исключением китайских товаров, которые будут облагаться пошлиной в размере 60%.

По его словам, во время его президентства США получили сотни миллиардов долларов от введенных им тарифов на китайские товары.

Он также опроверг заявление Харрис о высокой инфляции во время его пребывания у власти, заявив, что в то время "инфляции практически не было".

"У меня не было инфляции, практически не было инфляции", - сказал Трамп.