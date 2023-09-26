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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Трамп обещает в случае прихода к власти радикально снизить цены на энергоресурсы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в случае победы на выборах 2024 года добиться снижения цен на энергоресурсы для американцев.

"Мы добьемся того, чтобы в США цены на энергоресурсы и электричество были самыми низкими из всех развитых стран", - сказал он на митинге в Южной Каролине.

"Мы этого добьемся за шесть месяцев", - добавил Трамп. Он пояснил, что для этого "мы будем снова добывать много углеводородов".

Говоря о международной торговле, Трамп выступил за "введение пошлин на многие иностранные товары". Также он пообещал "принять закон имени Трампа о взаимности в торговле". По словам бывшего президента, этот закон будет предусматривать введение ответных симметричных пошлин против любой страны, устанавливающей пошлины в отношении товаров из США.

Экс-президент предположил, что если он не вернётся в Белый дом, США ждут трудные времена. "Я думаю, что если мы не вернёмся, то нашей стране - конец", - предположил Трамп.

Он считает, что нынешняя администрация США уделяет слишком много внимания иностранным партнерам и слишком мало думает об американцах. "Они ставят во главу угла Китай, Мексику, Украину, Европу, Азию, нелегальных иммигрантов (...). А для меня важнее всего - Америка", - сказал Трамп.

Дональд Трамп США
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