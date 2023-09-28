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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Трамп обвинил Байдена в развале американского автопрома

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, планирующий участвовать в выборах 2024 года, выступая в штате Мичиган, подверг критике президента Джо Байдена, обвинив его в развале автомобилестроительной промышленности в стране.

"Они (администрация - ИФ) покусились на автопром. Они собираются закрывать предприятия и производить автомобили в Китае и других местах", - заявил он, предупредив, что "будущее автомобильной промышленности будет под маркой "сделано в Китае".

"Я ни при каких обстоятельствах не позволю американской автомобильной промышленности умереть", - подчеркнул экс-президент.

Ранее на этой неделе Байден обратился в суд за помощью членам Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности (United Auto Workers, UAW), а также предпринял необычный шаг - посетил Мичиган, где присоединился к бастующим работникам профсоюза автомобильной промышленности.

Трамп заявил, что "даст волю тому, что называется американской энергией", пообещал защитить рабочих и, став президентом, "в первый же день прекратить действие мандата Джо Байдена на электромобили", ввести пошлины на товары, произведенные за пределами США.

Байден поставил цель добиться, чтобы к 2030 году электромобили составляли половину всех продающиеся в стране новых машин. В автомобильной промышленности существуют опасения, что переход на производство электромобилей приведет к сокращению рабочих мест из-за снижения количества комплектующих.

Для поездки в Мичиган Трамп пропустил второй раунд дебатов кандидатов в президенты от Республиканской партии, за что подвергся критике со стороны их организаторов и участников.

Джо Байден Дональд Трамп Мичиган США UAW
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