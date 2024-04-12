Панамский канал ожидает нормализации транзита к 2025 году

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Панамского канала ожидает нормализации транзита и увеличения пропускной способности, которая была снижена из-за низкого уровня воды, к началу следующего года.

"Текущие прогнозы показывают, что устойчивые осадки начнутся в конце апреля и будут продолжаться в течение нескольких месяцев. Если ситуация сохранится, канал планирует постепенно ослабить транзитные ограничения, что позволит полностью нормализовать ситуацию к 2025 году", - говорится в сообщении администрации Canal de Panama.

"Все изменения ограничений будут зависеть от прогнозов. Если дожди не оправдают ожиданий, канал может сохранить или применить дополнительные ограничения - либо на ежедневный проход, либо на осадку. Тем не менее, позже в этом месяце ожидаются умеренные дожди, и если их интенсивность увеличится, это позволит каналу постепенно повысить количество ежедневных рейсов до 36, которые обычно осуществляются в сезон дождей", - сказано в пресс-релизе.

Сейчас за пределами Панамского канала находится около 50 судов, что соответствует нормальному числу в текущих условиях, при этом ежедневно доступно 27 мест на транзит.

"Большинство судов имеют бронь и обычно прибывают раньше назначенной даты для прохода через канал. Эти суда обычно заправляются топливом или пополняют запасы перед началом запланированного прохода", - отметили в администрации.

Среднее время ожидания судов в этом году составляет чуть менее 2,5 дней, что намного меньше, чем 3,6 дня в период с января по март прошлого года, и 3,8 дня, зафиксированные за тот же период в 2022 году.

Панамский канал между Атлантикой и Тихим океаном, открытый в 1914 году, имеет протяженность 82 км. Водный путь обслуживает более 180 морских маршрутов, соединяя 170 стран и достигая примерно 1920 портов по всему миру. Вода подается в шлюзы из искусственного пресного водоема - озера Гатун.

Прошлый год стал третьим самым засушливым в этом районе с тех пор, как страна начала вести соответствующий учет более 140 лет назад. Сильные засухи понизили уровень воды в Панамском канале, сократив судоходство почти на 40%. Время ожидания для танкеров и балкеров в отдельные месяцы достигало 13 дней.