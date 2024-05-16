Спрос на детские лагеря на море снизился на 20-40% из-за роста цен

Дети на территории Всероссийского детского центра "Орленок" Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Спрос на детские лагеря в Краснодарском крае снизился на 20-40% из-за роста цен, параллельно растет спрос на лагеря в своем регионе и лагеря дневного пребывания. Об этом сообщила на пресс-конференции в четверг глава комиссии по детскому отдыху и активному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), директор туроператора "Диал-тур" Татьяна Иванова.

По ее словам, снижение спроса связано с несколькими причинами, но в первую очередь, с ростом цен.

"Есть лагеря, которые подняли цену: кто-то на уровень инфляции, а кто-то решил, что на море к нам и так приедут, и повысили на 23-30%. Кроме того, в основном регионы материально поддерживают отдых детей в своем регионе. Соответственно, на море не все регионы предоставляют субсидии, кешбэки и сертификаты. Плюс часть предприятий сократили бюджет на путевки детям, прежде всего, на море", - сказала Иванова.

Кроме того, по ее словам, значительно выросла стоимость транспорта.

"В этом году у нас повысилась стоимость железнодорожного транспорта где-то на 15%, соответственно, транспортный пакет сегодня составляет от 19 до 25 тыс. рублей, куда входит само место в плацкарте плюс сопровождение детей мы туда закладываем, плюс медицинский работник. То есть это тот пакет, который априори прикладывается к путевке в Краснодарский край", - сказала она.

В результате, по информации РСТ, снижение спроса на лагеря Краснодарского края в некоторых регионах составляет 20%, а где-то доходит до 30-40%.

Еще одной тенденцией этого лета Иванова назвала выбор лагерей в своем регионе и сокращение числа дней в смене с традиционных 21 дня до 14, а иногда и 7.

"В некоторых регионах ощущается большая нехватка детских лагерей. Например, в Хабаровске, Екатеринбурге, на Камчатке, Архангельске все путевки были распроданы сразу после начала продаж еще в феврале", - сказала эксперт.

Она добавила, что у родителей востребованы также детские лагеря за рубежом - в Турции, Болгарии, Греции, лагеря, предлагающие обучение английскому языку в Великобритании и на Мальте, Кипре. Новыми популярными направлениями поездок детей стали Дубай и Китай.