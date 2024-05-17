В РСТ предупредили о росте числа нелегальных детских лагерей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В России становится больше детских лагерей, которые работают нелегально, дети размещаются в мини-отелях и частных гостиницах, сообщила на пресс-конференции по детскому отдыху глава комиссии Российского союза туриндустрии по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова.

"Они растут как грибы. И создают тематические программы в своих регионах, и вывозят детей на море - это нарушает все нормы и правила. Детей там обслуживают и принимают в мини-отелях, в частных гостиницах", - сказала она и рекомендовала родителям очень внимательно относиться к выбору лагеря для ребенка.

"Есть два реестра - это реестр детских лагерей, он есть в каждом регионе - там находятся все детские лагеря, которые прошли проверку. И второй реестр туроператоров, которые по закону делают программные туры, с ним можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития", - подчеркнула Иванова.

По ее словам, в 2023 году в России работали 2280 стационарных детских лагеря, 31 722 лагеря дневного пребывания, 521 палаточный лагерь и 5 475 лагеря труда и отдыха.

"В этом году Роспотребнадзор выдал 28 тысяч заключений о соответствии детских лагерей санитарным нормам и правилам этого ведомства. Однако эта цифра изменится, так как еще практически две недели лагеря будут проходить проверки и получать заключения перед открытием смен", - рассказала Иванова.