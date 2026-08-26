Миллер обсудил с главой "Национальной иранской газовой компании" возможное сотрудничество

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с послом Ирана Каземом Джалали и генеральным директором "Национальной иранской газовой компании" (NIGC) Саидом Таваколи, сообщил "Газпром".

Стороны обсудили вопросы потенциального сотрудничества в газовой сфере.

Судя по фотографиям "Газпрома", встреча прошла в Петербурге в офисе концерна в "Лахта Центре".

Как напоминает "Газпром", в 2024 году был подписан стратегический меморандум с "Национальной иранской газовой компанией" о проработке организации поставок российского природного газа в Иран.