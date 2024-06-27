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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

В Тегеране заявили, что соглашение Ирана с РФ по газу обеспечит весь Ближний Восток

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что подписание меморандума о проработке организации поставок российского газа в Иран между "Газпромом" и National Iranian Gas Company (NIGC) - важный шаг на пути углубления отношений между двумя странами, сообщает агентство IRNA.

"Реализация этого плана обеспечит не только экономические интересы двух стран, но и интересы всего региона", - цитирует агентство заявление Мохбера.

Отмечается, что в ходе разговора с российским лидером он "выразил удовлетворение прогрессом в реализации соглашений между двумя странами, назвал стратегические отношения неизменными и подчеркнул важность переговоров Тегерана и Москвы", а также "общих взглядов на региональные проблемы".

Мохбер выразил надежду, что усилия двух стран по стабилизации обстановки в регионе приведут к желаемым результатам.

Он также осудил недавний террористический акт в Дагестане и выразил соболезнования правительству и народу России, а также семьям жертв этого преступления.

Стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран был подписан в среду в ходе визита делегации ПАО "Газпром" в эту страну.

По сообщению российской компании, документ подписан в присутствии исполняющего обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммада Мохбера с National Iranian Gas Company (NIGC).

Иран Мохаммад Мохбер Газпром National Iranian Gas Company Ближний Восток
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