В ВТБ прогнозируют снижение выдачи ипотеки в РФ на 35% в 2024 году

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Выдача ипотечных кредитов в РФ в 2024 году может сократиться примерно на 35%, сообщила управляющий ВТБ в Кузбассе, вице-президент банка Анжелика Рогожкина.

"С начала года семейную ипотеку так или иначе трансформировали, лимиты сокращали, некоторые банки временно прекращали выдачу ипотек (...). Трансформация программ снижает для нашего населения возможность обращаться за ипотечными кредитами, рыночные ставки на сегодняшний день (находятся - ИФ) за границей (доступного - ИФ)", - сказала Рогожкина на пресс-конференции в четверг в Кемерово.

При этом она подчеркнула, что ВТБ не приостанавливал выдачу ипотеки, имеет соответствующие лимиты.

По мнению Рогожкиной, льготная ипотека будет по-прежнему развиваться, но ее целевая аудитория будет определена более точно "с точки зрения действительной потребности". В том числе будет сокращаться тенденция оформления жилья в ипотеку в качестве инвестиции.

"Что мы видели? Что рынок застройщиков был раскачан, особенно в сторону инвестиционных вложений - приобретение жилья с целью инвестирования. Сейчас идет тренд на приобретение жилья с целью проживания", - отметила Рогожкина.

По ее словам, наряду с программами для льготных категорий населения, будут развиваться "профессиональные" программы, призванные обеспечить жильем специалистов, которые необходимы в тех или иных сферах - высокотехнологических, инновационных, в инженерном деле, медицине.

Говоря об автокредитовании, Рогожкина сообщила, что выдача автокредитов в РФ в текущем году может вырасти на 55%. Это связано с тем, что "на рынок вышел китайский автопром", производители предлагают разнообразные льготные программы.

В свою очередь, потребительское кредитование, по мнению вице-президента банка, в 2024 году сократится на 2%. При этом, по ее словам, среди населения растет популярность кредитных карт, предусматривающих возможность беспроцентно пользоваться средствами в течение короткого срока. "Раньше кошельком была дебетовая карта: вот мои деньги, я ими пользуюсь. Сейчас кошельком становится кредитная карта, люди пользуются кредитными средствами, а свои зарплаты размещают на накопительных счетах", - отметила Рогожкина.