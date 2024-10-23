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Казахстан за 9 месяцев поставил в ФРГ почти весь объем нефти, запланированный на 2024 год

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Экспорт казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" за январь-сентябрь 2024 года составил 1,1 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго Казахстана.

На 2024 год запланирован экспорт нефти в Германию из Казахстана в объеме 1,2 млн тонн.

По данным Минэнерго, в сентябре в Германию было экспортировано 145 тыс. тонн казахстанской нефти, в октябре - 133 тыс. тонн.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава". В январе-сентябре 2023 года в Германию было экспортировано 590 тысяч тонн нефти из Казахстана. Всего по итогам 2023 года в направлении Германии было транспортировано 993 тысячи тонн казахстанской нефти (из ресурсов "Карачаганак Петролеум Оперейтинг").

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что республика готова нарастить экспорт нефти на рынок ФРГ, а глава Минэнерго республики Алмасадам Саткалиев сообщал, что Германия запросила увеличить ежегодные поставки с текущих 1,2 млн до 2,5 млн тонн.

Казахстан Минэнерго Германия
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