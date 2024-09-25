Правление Стокгольмского арбитража отклонило иск зарубежной структуры Магомедова к "Транснефти"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма отклонил иск подконтрольной Зиявудину Магомедову иностранной компании "Порт-Петровск" к "Транснефти", сообщает трубопроводная монополия.

Решение о прекращении спора принято ввиду явного отсутствия юрисдикции, поясняет "Транснефть".

Иск был подан в июне 2024 года. Истец требовал возместить многомиллиардные убытки, якобы причиненные в результате совершенной в 2018 году сделки по продаже "Новороссийского морского торгового порта".

Позиция "Транснефти" состоит в том, что она не является стороной договора, по которому был неправомерно инициирован этот арбитраж, и что российские государственные суды являются единственным надлежащим местом рассмотрения споров против монополии,

"ПАО "Транснефть" продолжит защищать свои интересы против необоснованных исков Зиявудина Магомедова и контролируемых им компаний в других юрисдикциях и последовательно доказывать отсутствие у иностранных судов и арбитражей компетенции для рассмотрения и вынесения решений по безосновательным претензиям Зиявудина Магомедова и подконтрольных ему компаний", - говорится в сообщении.

На днях Арбитражный суд Московского округа вернул компании Port-Petrovsk Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, кассационную жалобу на определение, которое запрещает вести судебное разбирательство с "Транснефтью" в Высоком суде Англии и Уэльса.

Согласно судебной картотеке, решение возвратить жалобу принято в связи с ненадлежащим оформлением документов. Так, к 16 сентября Port-Petrovsk Ltd должен был представить в Арбитражный суд Московского округа документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за рассмотрение жалобы, а также доказательства направления копий кассации истцу. Однако к указанной дате заявитель не устранил обстоятельства, ранее послужившие основанием для оставления кассационной жалобы без движения.

Как сообщалось, в середине мая первая инстанция вместе с запретом вести судебное разбирательство с трубопроводной монополией в английском суде постановила, что в случае неисполнения данного определения с Port-Petrovsk Ltd в пользу ПАО "Транснефть" будет взыскано $5 млрд по курсу, установленному ЦБ РФ на день платежа.

До начала 2018 года "Транснефть" совместно с Port-Petrovsk Ltd, контролируемой бизнесменом Зиявудином Магомедовым, на паритетных началах владели компанией "Омирико Лимитед", которая являлась владельцем 50,1% акций "Новороссийского морского торгового порта". Впоследствии трубопроводная монополия выкупила долю Port-Petrovsk Ltd в совместном предприятии.

В 2022 году по иску Генпрокуратуры к братьям Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций АО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП). Надзор и суд посчитали это имуществом, "в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы".

Мещанский суд назначил Зиявудину Магомедову 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 2,5 млн руб. Его брата Магомеда приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежащие З.Магомедову акции в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу), а также доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско Бункер" и др.

Как писала газета "Коммерсантъ" в сентябре 2023 года, братья Магомедовы, находящиеся под стражей с 2018 г., подали в английский суд иск против бывших менеджеров FESCO, ее действующих и прежних акционеров, а также "Транснефти" и "Росатома". Они обвиняют ответчиков в "глобальном сговоре" с целью отчуждения их собственности в пользу госструктур и для себя путем вынуждения продажи активов по заниженной цене. Справедливую стоимость доли в НМТП истцы оценивают в $5 млрд, в FESCO - в $6 млрд без учета долей, которые могли бы быть получены по опционам, и прочих потерь.

В июле кассация подтвердила решение о запрете и самому Магомедову продолжать разбирательство против "Транснефти" на $2,5 млрд в Англии.