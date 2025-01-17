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Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск Магомедова к Транснефти на $5 млрд

Суд сослался на истечение срока давности и на отсутствие связи иска с английской юрисдикцией

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск Зиявудина Магомедова к "Транснефти" о взыскании $5 млрд в связи с продажей акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в 2018 году, сообщила монополия.

Иск был подан в 2023 году.

"Высокий суд Англии и Уэльса пришел к выводу о том, что требования к компании не имеют никакой связи с английской юрисдикцией, регулируются исключительно российским правом, и срок исковой давности по ним истек", - уточняет "Транснефть".

До начала 2018 года "Транснефть" совместно с Port-Petrovsk Ltd (бенефициаром выступал Магомедов) на паритетных началах владели компанией Omirico Ltd, которая являлась владельцем 50,1% акций НМТП. Впоследствии трубопроводная монополия выкупила долю Port-Petrovsk Ltd.

В 2022 году по иску Генпрокуратуры к братьям Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций НМТП. Надзор и суд посчитали это имуществом, "в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы".

Мещанский суд назначил Зиявудину Магомедову 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 2,5 млн руб. Его брата Магомеда приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежащие З.Магомедову акции в ряде структур, в том числе в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО", а также доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско Бункер" и др.

"Коммерсантъ" в сентябре 2023 года сообщал, что братья Магомедовы, находящиеся под стражей с 2018 года, подали в английский суд иск против бывших менеджеров FESCO, ее действующих и прежних акционеров, а также "Транснефти" и "Росатома". Они обвиняют ответчиков в "глобальном сговоре" с целью отчуждения их собственности в пользу госструктур и для себя путем вынуждения продажи активов по заниженной цене. Справедливую стоимость доли в НМТП истцы оценивают в $5 млрд, в FESCO - в $6 млрд без учета долей, которые могли бы быть получены по опционам, и прочих потерь.

Российские суды запретили Магомедову продолжать разбирательство против "Транснефти" на $2,5 млрд в Англии, запрет касается и Port-Petrovsk Ltd, с которого в случае его нарушения будет взыскано $5 млрд в пользу трубопроводной монополии.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в сентябре 2024 года отклонил иск Port-Petrovsk к "Транснефти" с требованием возместить многомиллиардные убытки, якобы причиненные в результате совершенной в 2018 году сделки по продаже НМТП. Позиция "Транснефти" состоит в том, что она не является стороной договора, по которому был неправомерно инициирован этот арбитраж, и что российские государственные суды остаются единственным надлежащим местом рассмотрения споров против монополии.

FESCO НМТП Стокгольм Port-Petrovsk Ltd Зиявудин Магомедов Англия
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