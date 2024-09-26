Brent подешевела до $72,94 за баррель

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться утром в четверг после заметного падения за сессию среды, несмотря на данные о резком сокращении запасов в США.

К 8:12 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,52 (0,71%) до $72,94 за баррель. В среду Brent подешевела на $1,71 (2,3%), до $73,46 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,51 (0,73%), до $69,18 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,87 (2,6%), до $71,56 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,47 млн баррелей - до 413,04 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики. Товарные запасы бензина снизились на 1,54 млн баррелей и составили 220,08 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,23 млн баррелей, до 122,92 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,43 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,19 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 116 тысяч баррелей после снижения на 1,979 млн баррелей неделей ранее.

Импорт нефти в Соединенные Штаты вырос на 826 тысяч баррелей после сокращения на 1,829 млн баррелей за предшествующую неделю.

Давление на котировки оказывают новости о согласовании властями западной и восточной частей Ливии порядка назначения главы Центробанка, что может смягчить кризис в области нефтяных доходов и способствовать восстановлению экспорта, пишет Trading Economics.

Кроме того, угрожающий американскому побережью Мексиканского залива ураган двинулся в сторону Флориды от нефтегазовых регионов - Техаса, Луизианы и Миссисипи.