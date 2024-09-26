В Минфине исключили простое продление инвестдобавки для модернизации НПЗ

По словам замминистра Сазанова,обсуждаются разные условия такого продления

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Простого продления инвестиционной надбавки к обратному акцизу на нефть, призванной поддерживать модернизацию НПЗ, не будет, обсуждаются разные условия такого продления, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

На вопрос, когда может быть согласовано продление срока получения инвестнадбавки для стимулирования модернизации НПЗ, он ответил: "Эта инвестнадбавка сейчас действует (до 2031 года - ИФ). Мы обсуждаем продление срока и то, на каких условиях оно может произойти. Пока консенсуса нет, я думаю, что осенью выйдем на согласование, где-то в октябре-ноябре".

"Просто так ее (инвестнадбавку - ИФ) продлить - точно нет. Безусловно, какие-то условия должны быть. Мы сейчас обсуждаем это с отраслью, с Минэнерго", - добавил он.

Отвечая на вопрос, когда может быть отменено одновременное обнуление демпфера по бензину и по дизелю в случае превышения пороговых цен в опте, он сказал: "В рамках этих же изменений, вместе с инвестиционной надбавкой, все вкупе обсуждается. Это будет один документ - либо поправка, либо какое-то решение".

"В целом, в части раздельно (применять демпфер - ИФ) и по бензину, и по дизелю - мы не возражаем. Полагаем, что в сегодняшних условиях это разумно", - добавил Сазанов.