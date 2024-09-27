ИФК "Солид" стала организатором SPO ТГК-14

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК, акционер ПАО "ТГК-14") выбрало АО ИФК "Солид" организатором SPO ТГК-14, сообщило ПАО.

Договор об организации публичного предложения акций ДУК и "Солид" заключили еще 30 июля.

ТГК-14 26 сентября заключила с "Солидом" соглашение о предоставлении информации, которая может потребоваться для исполнения обязательств по договору с ДУК. По соглашению, ТГК-14 должна незамедлительно сообщать "Солиду" о любых изменениях, внесенных в предоставленные ранее документы, а также об обстоятельствах, которые могут повлиять на публичное предложение обыкновенных акций ТГК-14, принадлежащих "ДУК", в пользу неограниченного круга инвесторов на Московской бирже.

ТГК-14 обязуется также предоставлять "Солиду" и его консультантам доступ к руководству и менеджменту компании, сотрудникам, аудиторам, которые необходимы для оказания услуг.

Лимит обязательств ТГК-14 по соглашению, включая обязательства по возмещению имущественных потерь, не может превышать 2,166 млрд рублей.

Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной стоимости активов группы ТГК-14 составляет 11,3% по данным консолидированной отчетности за первое полугодие 2024 года. Отношение цены к балансовой стоимости активов общества по данным отчетности за первое полугодие по РСБУ - 9,99%.

Стоимость активов группы, по данным консолидированной финансовой отчетности, на последнюю отчетную дату составляет 19 155 349 000 рублей.

ТГК-14 24 сентября объявила о проведении SPO на Московской бирже, в рамках которого ДУК продаст до 20% компании. Её доля в капитале ТГК-14 сейчас составляет 85,5%.

Не менее 65% от привлеченных средств (за вычетом расходов на организацию сделки и налогов) будут использованы на погашение задолженности акционера перед компанией.

В результате сделки доля акций ТГК-14 в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float зависит от количества проданных бумаг в рамках SPO.

Цена размещения будет установлена по итогам сбора заявок (проходит с 23 сентября по 3 октября), но не превысит 0,01125 рубля за акцию, сообщала компания, анонсируя SPO. В материалах для клиентов одного из брокеров, принимающего заявки, указано, что нижняя граница ценового диапазона - 0,0085 рубля.

ИФК "Солид" считает справедливой оценку акций ТГК-14 в диапазоне 0,012-0,014 рубля за акцию.

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал/ч.

Выручка ТГК-14 от продажи продукции в 2023 году выросла на 18%, до 16,9 млрд рублей, EBITDA - на 55% (до 3 млрд рублей), рентабельность по EBITDA составила 17,6%. Чистая прибыль компании увеличилась в 2,8 раза, до 1,6 млрд рублей.

Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД - экс-гендиректор ООО "Синара-Шкода" Константин Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем назначен руководителем Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД".