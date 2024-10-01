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ФРС снизит ставку еще на 50 б.п. в 2024 году при сохранении устойчивости экономики

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Экономика США является сильной, и Федеральная резервная система намерена поддерживать ее в этом состоянии, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на ежегодном собрании Национальной ассоциации деловой экономики (NABE). Об этом сообщает MarketWatch.

ФРС всегда ставила целью добиться замедления инфляции "без болезненного роста безработицы", отметил он.

"Хотя задача еще не выполнена, мы добились значительного прогресса в этом направлении", - добавил Пауэлл.

По его словам, недавнее решение ФРС снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является признаком уверенности регулятора в том, что при корректировке денежно-кредитной политики в соответствующем темпе "устойчивость рынка труда может быть сохранена при умеренном экономическом росте и движении инфляции вниз к 2%".

Это и означает "мягкую посадку" экономики, отмечает MarketWatch.

По медианному прогнозу руководителей американского ЦБ, базовая ставка будет снижена еще на 50 б.п. до конца 2024 года с нынешнего уровня в 4,75-5% годовых.

"Если ситуация в экономике будет соответствовать нашим прогнозам, ставка будет опущена еще дважды, в общей сложности на 50 б.п.", - сказал Пауэлл, добавив, что решения ФРС будут зависеть от статданных.

Цель снижения ставки - привести ее к более "нейтральному" уровню, который, по оценкам Федрезерва, составляет около 3%.

Джером Пауэлл ФРС США
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